UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва оголосила російського дипломата персоною нон грата

Фото: Литва наказала співробітнику посольства РФ залишити країну протягом п'яти днів (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ Литви оголосило співробітника посольства Російської Федерації персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Литви.

Як зазначено у повідомленні литовського зовнішньополітичного відомства, до МЗС було викликано представника російського посольства у Литві.

"Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом. Йому наказано залишити країну протягом п'яти днів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Подробиці невідомі.

Сьогодні, 1 грудня, РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила: Євросоюзу потрібно терпіння, оскільки санкції проти Росії за її вторгнення в Україну матимуть ефект лише у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Крім того, сьогодні у столиці Литви почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва