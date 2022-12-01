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Литва объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: Литва приказала сотруднику посольства РФ покинуть страну в течение пяти дней (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Литвы объявило сотрудника посольства Российской Федерации персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечается в сообщении литовского внешнеполитического ведомства, в МИД был вызван представитель российского посольства в Литве.

"Ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата (PNG) сотрудника посольства России в Литве за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом. Ему приказано покинуть страну в течение пяти дней", - говорится в сообщении министерства.

Подробности неизвестны.

Сегодня, 1 декабря, РБК-Украина сообщило, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: Евросоюзу нужно терпение, поскольку санкции против России за ее вторжение в Украину будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Кроме того, сегодня в столице Литвы начали демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР. Раньше работы откладывали из-за запрета ООН.

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Литва