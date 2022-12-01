Санкції вдарять по РФ, але потрібне терпіння, - прем'єр-міністр Литви

Євросоюзу потрібен терпець, оскільки санкції проти Росії за її вторгнення в Україну матимуть ефект лише у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мій посил - нам потрібно набратися терпіння. Тому що немає санкцій, які можуть відключити Росію відразу. Це неможливо, ми не повинні чекати", - заявила Шимоніте.

За її словами, серед членів НАТО існує широка згода не примушувати Україну до переговорів, і закликала НАТО забезпечити протиповітряну оборону не лише східних членів НАТО, а й України.

За словами Симоніті, на сполох посилює те, що сусідня Білорусь поглибила свої тісні відносини з Росією і тепер повністю залежить від неї.

"Це більше схоже на провінцію, ніж на суверенну країну... Виникає закономірне питання, наскільки самодостатнім (президент Білорусі Олександр – ред.) Лукашенко у рішеннях, які він ухвалює", - додала прем'єр-міністр.