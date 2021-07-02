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Литва может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси

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Литва, Пятница 02 июля 2021 17:23
Литва может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси Фото: Литва может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба охраны государственной границы Литвы требует ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным потоком мигрантов из Беларуси. Только за последние сутки пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Центр чрезвычайных операций подал предложение Министерству внутренних дел объявить чрезвычайное положение. Мы надеемся, что министерство оценит наш запрос и примет соответствующие решение",- сказал заместитель председателя пограничной службы Видас Мачайтис.

Отмечено, что за прошедшие сутки были задержаны 150 нелегалов.

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то в этом году мы уже имеем более 800 - поток увеличился в одиннадцать раз",- подчеркнул Мачайтис.

По его словам, под жилье этим людям планируют обустроить помещение школы.

"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания",- рассказал заместитель председателя пограничной службы.

Он отметил, что помещение на заставах в Варени и Вильнюсе заполнены.

"В настоящее время люди просто сидят на полу, поскольку в наших заведениях не предусматривалось такое большое количество беженцев",- отметил Мачайтис.

Он также подчеркнул, что потоки нелегальных мигрантов являются рекордными.

"Задержать 161 нелегала за две ночи - таких цифр в истории нашей службы еще не было",- сказал Мачайтис.

Напомним, что сегодня, 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начнут охранять границу Литвы с Беларусью.

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