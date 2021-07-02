Литва може оголосити надзвичайний стан через мігрантів з Білорусі

Служба охорони державного кордону Литви вимагає ввести режим надзвичайної ситуації у зв’язку з масштабним потоком мігрантів з Білорусі. Лише за останню добу прикордонники зафіксували рекордну кількість нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Центр надзвичайних операцій подав пропозицію Міністерства внутрішніх справ оголосити надзвичайний стан. Ми сподіваємось, що міністерство оцінить наш запит і прийме відповідні рішення ", - сказав заступник голови прикордонної служби Відас Мачайтіс.

Зазначено, що минулої доби було затримано 150 нелегалів.

"Якщо минулого року у нас було близько 70 нелегальних мігрантів, то цього року ми вже маємо понад 800 - потік збільшився в одинадцять разів", - підкреслив Мачайтіс.

За його словами, під житло цим людям планують облаштувати приміщення школи.

"Зараз встановлюють ліжка, везуть постільну білизну, поліція і прикордонники забезпечать охорону, організовують постачання харчування", - розповів заступник голови прикордонної служби.

Він наголосив, що приміщення на заставах у Варені та Вільнюсі заповнені.

"На цей час люди просто сидять на підлозі, оскільки в наших заставах не передбачалася така велика кількість біженців", - зауважив Мачайтіс.

Він також підкреслив, що потоки нелегальних мігрантів є рекордними.

"Затримати 161 нелегала за дві ночі - таких цифр в історії нашої служби ще не було", - сказав Мачайтіс.