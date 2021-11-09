Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Решение вступит в силу завтра, 10 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrt.
По словам спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, ранее уже предпринимались меры для предотвращения угрозы массового наплыва мигрантов, но этих инструментов было недостаточно.
Согласно законопроекту, чрезвычайное положение вступит в силу 10 ноября и продлится в течение месяца. На вопрос о том, достаточно ли этого срока, премьер Ингрида Шимоните ответила, что до этого в Литве никогда не вводилось чрезвычайное положение.
Она также подчеркнула, что режим чрезвычайного положения допускает ограничение прав, но только тех людей, которые нелегально попали в Литву.
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.
Подробнее о ситуации с миграционным кризисом читайте в материале "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".