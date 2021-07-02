UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва нелегалов из Беларуси

Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

По словам заместителя министра внутренних дел Литвы Виталия Дмитриева, мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы с Беларусью, может быть и более 150 человек ежедневно.

Он добавил, что иностранцев сейчас расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, а также в школе пограничников, на заставах.

Напомним, что 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитвачрезвычайное положениеМигранты