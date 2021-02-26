Литва назвала условие отмены "крымских санкций" против России
Санкции против России, введенные за оккупацию Крыма, сохранятся пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине. Литва продолжает проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.
МИД Литвы заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"Мы будем стремиться сохранять санкции ЕС и другие международные санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины", - отмечается в заявлении.
Литва осуждает военную агрессию России против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права.
Напомним, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова.
Кроме того, в МИД заявили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.