ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Литва назвала умову скасування "кримських санкцій" проти Росії

Новость на русском → Вільнюс, П'ятниця 26 лютого 2021 12:16
Литва назвала умову скасування "кримських санкцій" проти Росії Фото: вивіска "Крим-Україна" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Санкції проти Росії, введені через окупацію Криму, збережуться доки РФ не поверне контроль над півостровом Україні. Литва продовжує проводити політику невизнання незаконної анексії Криму.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви.

МЗС Литви заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми прагнутимемо зберігати санкції ЄС та інші міжнародні санкції проти Російської Федерації доти, доки Росія не виведе свої збройні сили та не припинить незаконну окупацію частини території України", - зазначається в заяві.

Литва засуджує військову агресію Росії проти України, яка розпочалася сім років тому і триває досі, а також незаконну анексію Криму і Севастополя, що є грубим порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, в День спротиву окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів півострову.

Крім того, в МЗС заявили, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Литва Санкції
NEWS
У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції
У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму