UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва наступного місяця передасть Україні пускові установки NASAMS

Фото: Гітанас Науседа та Володимир Зеленський (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Наталія Юрченко

Литва передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це станеться наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter.

Лідер Литви зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив його у підтримці України до перемоги над Росією. Також Науседа уточнив терміни постачань установок NASAMS.

"Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - наголосив президент.

Візит Наусиди до Києва

Сьогодні, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Він взяв участь у третьому саміті Кримської платформи. Також Науседа буде присутній на святкуванні Дня Незалежності України.

У Києві литовський лідер вже встиг провести особисті переговори з Володимиром Зеленським. Президенти обговорили фронт, потреби українських захисників, постачання техніки, експорт українського зерна та формулу миру України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваПВОВійськова допомогаВійна в Україні