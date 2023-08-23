Зеленський зустрівся з президентом Литви: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 серпня, провів зустріч зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, який прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою. Дякую за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви", - написав Зеленський.

Президенти обговорили актуальну ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників. Першочергово важлива військово-технічна допомога, включно з навчанням і реабілітацією представників сил оборони України.

Також розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки. Особливу увагу приділили розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

"Цінуємо приєднання Литви до спільної декларації "Групи семи" про підтримку України та готовність до плідної взаємодії для реалізації української формули миру й проведення Глобального саміту миру", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував Науседі, Литві та всьому литовському народу за вагому підтримку нашої держави.

"Історична єдність наших народів наближає мир для всієї Європи!", - зазначив президент.

Президент Литви приїхав до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до Києва у середу, 23 серпня. Він приїхав на святкування Дня Незалежності України.

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно", - написав він у Twitter.