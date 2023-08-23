RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва в следующем месяце передаст Украине пусковые установки NASAMS

Фото: Гитанас Науседа и Владимир Зеленский (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Наталья Юрченко

Литва передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это произойдет в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в Twitter.

Лидер Литвы отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в поддержке Украины до победы над Россией. Также Науседа уточнил сроки поставок установок NASAMS.

"Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - подчеркнул президент.

Визит Наусиды в Киев

Сегодня, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Украину. Он принял участие в третьем саммите Крымской платформы. Также Науседа будет присутствовать на праздновании Дня Независимости Украины.

В Киеве литовский лидер уже успел провести личные переговоры с Владимиром Зеленским. Президенты обсудили фронт, потребности украинских защитников, поставку техники, экспорт украинского зерна и формулу мира Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваПВОВоенная помощьВойна в Украине