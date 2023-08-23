Литва в следующем месяце передаст Украине пусковые установки NASAMS

Лидер Литвы отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в поддержке Украины до победы над Россией. Также Науседа уточнил сроки поставок установок NASAMS.

"Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - подчеркнул президент.

Визит Наусиды в Киев

Сегодня, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Украину. Он принял участие в третьем саммите Крымской платформы. Также Науседа будет присутствовать на праздновании Дня Независимости Украины.

В Киеве литовский лидер уже успел провести личные переговоры с Владимиром Зеленским. Президенты обсудили фронт, потребности украинских защитников, поставку техники, экспорт украинского зерна и формулу мира Украины.

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