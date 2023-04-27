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Литва направить на закупівлю озброєння понад 3 млрд євро

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви протягом 10 років планує направити на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Литви.

"У рамках планів з розвитку системи національної оборони Міністерство національної оборони планує протягом наступного десятиліття виділити понад 3,1 млрд євро на придбання військових запасів і поповнення складів необхідними боєприпасами різних калібрів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що виділений бюджет становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету щороку.

Зазначається, що близько 90% цієї суми буде виділено на закупівлю зброї, решту - на придбання інженерних засобів і вибухівки.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, створення резерву збройових засобів є одним із найважливіших пріоритетів забезпечення армії Литви.

"Це пов'язано не тільки з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, а й з дуже швидкою модернізацією литовських Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Планується закупівля систем ракетного залпового вогню NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Vilkas, броньовані всюдиходи JLTV, гаубиці PzH2000 і Ceasar, бойові безпілотники та інші засоби.

Нагадаємо, раніше Литва запропонувала збудувати спільний з Латвією військовий полігон для посилення НАТО.

Крім того, Анушаускас заявляв, що НАТО має бути готовою до того, що Росія зробить спробу вторгнення до країн Балтії.

Президент Латвії Егілс Левітс заявляв, що весь світ має підтримувати Україну зараз, щоби після її перемоги у війні з РФ можна було створити нову архітектуру безпеки.

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