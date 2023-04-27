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Литва направит на закупку вооружения более 3 млрд евро

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы в течение 10 лет планирует направить на закупку вооружения более 3 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

"В рамках планов по развитию системы национальной обороны Министерство национальной обороны планирует в течение следующего десятилетия выделить более 3,1 млрд евро на приобретение военных запасов и пополнение складов необходимыми боеприпасами различных калибров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что выделенный бюджет составит не менее 12% от общего оборонного бюджета каждый год.

Отмечается, что около 90% этой суммы будет выделено на закупку оружия, остальное - на приобретение инженерных средств и взрывчатки.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, создание резерва оружейных средств является одним из важнейших приоритетов обеспечения армии Литвы.

"Это связано не только с напряженной ситуацией в области безопасности в регионе, но и с очень быстрой модернизацией литовских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Планируется закупка систем ракетного залпового огня NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Vilkas, бронированные вездеходы JLTV, гаубицы PzH2000 и Ceasar, боевые беспилотники и другие средства.

Напомним, ранее Литва предложила построить совместный с Латвией военный полигон для усиления НАТО.

Кроме того, Анушаускас заявлял, что НАТО должна быть готова к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что весь мир должен поддерживать Украину сейчас, чтобы после ее победы в войне с РФ можно было создать новую архитектуру безопасности.

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