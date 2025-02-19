UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Литва направила Україні нову партію військової допомоги

Фото: Литва передала Україні нову допомогу для військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва направила нову партію військової допомоги для України. Новий пакет включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначають у Міноборони, до України вже прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого військового обладнання. Сума наданого Україні пакета становить 80 млн євро, як було анонсовано на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з цьогорічною підтримкою України військова допомога Литви сягне 1 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Фото: Литва передала Україні нову військову допомогу (kam.lt)

Головні пріоритети допомоги цього року - ППО, боєприпаси, безпілотники, засоби проти дронів з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Допомога від Литви

Балтійські країни є одними з найголовніших партнерів України. Литва, Латвія та Естонія не тільки надають Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, але й підтримують санкції ЄС проти Росії, вступ України до ЄС та НАТО.

За даним Міноборони Литви, з початку війни Вільнюс надав Україні військову допомогу на понад 769 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.

У минулому пакеті допомоги Литва направила українським воїнам переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВійськова допомога