Литва направила Україні нову партію військової допомоги

Литва направила нову партію військової допомоги для України. Новий пакет включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як зазначають у Міноборони, до України вже прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого військового обладнання. Сума наданого Україні пакета становить 80 млн євро, як було анонсовано на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з цьогорічною підтримкою України військова допомога Литви сягне 1 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
Фото: Литва передала Україні нову військову допомогу (kam.lt)
Головні пріоритети допомоги цього року - ППО, боєприпаси, безпілотники, засоби проти дронів з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
Балтійські країни є одними з найголовніших партнерів України. Литва, Латвія та Естонія не тільки надають Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, але й підтримують санкції ЄС проти Росії, вступ України до ЄС та НАТО.
За даним Міноборони Литви, з початку війни Вільнюс надав Україні військову допомогу на понад 769 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.
У минулому пакеті допомоги Литва направила українським воїнам переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
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