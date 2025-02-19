Литва направила Украине новую партию военной помощи

Как отмечают в Минобороны, в Украину уже прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого военного оборудования. Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн евро, как было анонсировано на последней встрече в формате "Рамштайн".

"Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму 100 млн евро соответствует самым насущным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке Украины. По оценкам, с нынешней поддержкой Украины военная помощь Литвы достигнет 1 млрд евро", - говорится в сообщении.



Фото: Литва передала Украине новую военную помощь (kam.lt)



Главные приоритеты помощи в этом году - ПВО, боеприпасы, беспилотники, средства против дронов с одновременным развитием оборонной промышленности Литвы, а также поддержку оборонной промышленности Украины путем финансирования вооружений, произведенных в Украине.