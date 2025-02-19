Литва направила Украине новую партию военной помощи

Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как отмечают в Минобороны, в Украину уже прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого военного оборудования. Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн евро, как было анонсировано на последней встрече в формате "Рамштайн".
"Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму 100 млн евро соответствует самым насущным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке Украины. По оценкам, с нынешней поддержкой Украины военная помощь Литвы достигнет 1 млрд евро", - говорится в сообщении.
Фото: Литва передала Украине новую военную помощь (kam.lt)
Главные приоритеты помощи в этом году - ПВО, боеприпасы, беспилотники, средства против дронов с одновременным развитием оборонной промышленности Литвы, а также поддержку оборонной промышленности Украины путем финансирования вооружений, произведенных в Украине.
Балтийские страны являются одними из главных партнеров Украины. Литва, Латвия и Эстония не только предоставляют Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, но и поддерживают санкции ЕС против России, вступление Украины в ЕС и НАТО.
По данным Минобороны Литвы, с начала войны Вильнюс предоставил Украине военную помощь на более 769 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила 1,5 млрд евро.
В прошлом пакете помощи Литва направила украинским воинам переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами.
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