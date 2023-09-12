Литва направила прикордонників до Латвії, щоб допомогти з напливом мігрантів

"Попереднє рішення - відправити на допомогу до 20 прикордонників", - сказав pаступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс.

Видання зазначає, що таке рішення було прийнято на фоні масових спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до Латвії. Лише за 10 вересня було 256 таких спроб - це рекордна кількість на даний момент.

Посилення охорони кордону Латвії

Нагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців.

Це пов'язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території РБ.

Така подія відбувалася на тлі перекидання "вагнерівців" з Росію до Білорусі, де їх розмістили в одній з військових частин.

Пізніше міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна розглядає можливість замінувати кордон з Білоруссю.

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