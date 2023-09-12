UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва направила прикордонників до Латвії, щоб допомогти з напливом мігрантів

Фото: Литва направила в Латвію прикордонників, щоб боротись з нелегальними мігрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство внутрішніх справ Литви відправить 20 прикордонників на допомогу Латвії, яка стикається з рекордною кількістю нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Попереднє рішення - відправити на допомогу до 20 прикордонників", - сказав pаступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс.

Видання зазначає, що таке рішення було прийнято на фоні масових спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до Латвії. Лише за 10 вересня було 256 таких спроб - це рекордна кількість на даний момент.

Посилення охорони кордону Латвії

Нагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців

Це пов'язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території РБ.

Така подія відбувалася на тлі перекидання "вагнерівців" з Росію до Білорусі, де їх розмістили в одній з військових частин.

Пізніше міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна розглядає можливість замінувати кордон з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяЛитваБілорусь