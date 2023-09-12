Литва направила пограничников в Латвию, чтобы помочь с наплывом мигрантов

"Предыдущее решение - отправить на помощь до 20 пограничников", - сказал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс.

Издание отмечает, что такое решение было принято на фоне массовых попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Латвию. Только за 10 сентября было 256 таких попыток - это рекордное количество на данный момент.

Ужесточение охраны границы Латвии

Напомним, еще в начале августа власти Латвии решили усилить охрану границы с Беларусью на шесть месяцев .

Это связано с тем, что там фиксировались случаи незаконного пересечения границы с территории РБ.

Такое событие происходило на фоне опрокидывания "вагнеровцев" из России в Беларусь, где их разместили в одной из воинских частей.

Позже министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что страна рассматривает возможность заменить границу с Беларусью.

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