Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытия границы

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста в связи с односторонним частичным ограничением на въезд на территорию страны. Ноту вручили послу Беларуси в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Нота направлена в связи с нарушением межправительственного соглашения о пунктах перехода границы и частичным закрытием границы с Литвой в нарушение установленных процедур и без предоставления соответствующей информации ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Вильнюс требует от Минска разъяснений и требует, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Напомним, вчера непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть границы страны, при этом подчеркнув, что страна не должна находится под железным занавесом.

После чего белорусов перестали пропускать в страну. Было известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.

После стало известно, что Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей, однако граница с Россией остается открытой.