Литва направила в ЄС список санкцій проти Білорусі за наплив нелегалів

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Вільнюс передав Євросоюзу новий санкційний список проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Литва пропонує ввести санкції за потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ландсберґіса для преси .

Санкції, запропоновані Литвою, мають зачепити окремих людей та компанії, які причетні до переправлення нелегалів через білорусько-литовський кордон.

"В інститути з внутрішніх справ Євросоюзу ми направили список компаній Білорусі та окремих осіб, які, за даними міністерства, зв'язані з нелегальною міграцією. Ми повинні послати не тільки Білорусі, але і всім, хто вирішить використовувати інструмент нелегальної міграції проти ЄС, сигнал, що нічого з цього не вийде і буде відповідь", - сказав глава литовського МЗС.

Одною з відповідей на нелегальну міграцію, за словами Ландсберґіса, будуть санкції.

"Обговорення нашої пропозиції щодо санкцій планується після того, як інстанції ЄС повернуться з канікул", - додав він.