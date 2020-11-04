Литва направила Белоруси ноту протеста из-за запуска БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы. Вильнюс считает ее небезопасной.

Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе.

Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования. Также парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности.

Напомним, вчера первый энергоблок Белорусской атомной электространции (АЭС) был включен в объединенную энергосистему страны.

После этого Литва прекратила импорт электричества из Беларуси через свои электросети.

Также РБК-Украина сообщало, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.