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Литва намерена инициировать международный судебный процесс против Лукашенко

Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко. В частности, из-за обращения с мигрантами и

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Насколько я знаю, первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты, институции начали диалог. Я хочу подчеркнуть, что это рабочая группа, которая даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше, мы говорим еще не об обращениях, а об оценке возможности такого обращения", - заявил министр.

Он также добавил, что пока рано говорить, какие конкретные действия можно предпринять в отношении Лукашенко.

"Несколько преждевременный вопрос, поскольку обращение может быть как по Лукашенко, так и по режиму, можно подать (в суд) на государство, я знаю, что дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов", - сказал Ландсбергис.

Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря.

Кроме того, по данным издания Spiegel, в санкционный список включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

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ЛитваМиграционный кризисАлександр Лукашенко