Литва має намір ініціювати міжнародний судовий процес проти Лукашенка

Уряд Литви оцінює можливість ініціювати міжнародний судовий процес проти Олександра Лукашенка. Зокрема, через поводження з мігрантами та

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Наскільки я знаю, перші дискусії про створення такої робочої групи в уряді вже розпочаті, інституції почали діалог. Я хочу підкреслити, що це робоча група, яка дасть оцінку, як цей процес слід розвивати далі, ми говоримо ще не Про звернення, а про оцінку можливості такого звернення", - заявив міністр.

Він також додав, що поки рано говорити, які конкретні дії можна зробити щодо Лукашенка.

"Дещо передчасне питання, оскільки звернення може бути як щодо Лукашенка, так і щодо режиму, можна подати (до суду) на державу, я знаю, що дискусії тільки почалися. Буде дана професійна оцінка всім можливостям із залученням міжнародних експертів", - сказав Ландсбергіс.