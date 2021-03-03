Литва начнет смягчение карантина из-за COVID на этой неделе

Правительство Литвы приняло решение смягчить действующие карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры будут ослаблены с субботы, 6 марта.

В частности, будут разрешены встречи более чем двух человек, при условии, что они не более чем из двух домохозяйств и встреча происходит на улице.

Также роботу возобновят все учреждения, которые находятся под открытым небом. В частности, музеи, зоопарки, ботанические сады. Однако групповые посещения таких мест возможные для групп не более чем из пяти человек.

Кроме того, с 10 марта разрешат возобновить уроки и экзамены в автошколах.