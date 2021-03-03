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Литва начнет смягчение карантина из-за COVID на этой неделе

Новина українською → Вильнюс, Среда 03 марта 2021 16:20
Литва начнет смягчение карантина из-за COVID на этой неделе Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы приняло решение смягчить действующие карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры будут ослаблены с субботы, 6 марта.

Об этом сообщает LRT.

В частности, будут разрешены встречи более чем двух человек, при условии, что они не более чем из двух домохозяйств и встреча происходит на улице.

Также роботу возобновят все учреждения, которые находятся под открытым небом. В частности, музеи, зоопарки, ботанические сады. Однако групповые посещения таких мест возможные для групп не более чем из пяти человек.

Кроме того, с 10 марта разрешат возобновить уроки и экзамены в автошколах.

Напомним, в конце февраля правительство Литвы продлило действие карантина до 31 марта. При этом продлили ограничения на перемещение между муниципалитетами до 15 марта.

Добавим, что ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

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