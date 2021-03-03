Литва почне пом'якшення карантину через COVID на цьому тижні

Уряд Литви прийняв рішення пом'якшити діють карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Заходи будуть ослаблені з суботи, 6 березня.

Зокрема, будуть дозволені зустрічі більш ніж двох осіб, за умови, що вони не більш ніж з двох домогосподарств і зустріч відбувається на вулиці.

Також відновлять роботу всі установи, які знаходяться просто неба. Зокрема, музеї, зоопарки, ботанічні сади. Однак групові відвідування таких місць можливі для груп не більше ніж з п'яти осіб.

Крім того, з 10 березня дозволять відновити уроки та іспити в автошколах.