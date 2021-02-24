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В Литве продлили карантин еще на месяц

Новина українською → Вильнюс, Среда 24 февраля 2021 16:17
В Литве продлили карантин еще на месяц Фото: мужчина в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 февраля, правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 31 марта.

Об этом сообщает Delfi.

В рамках карантина также продлили ограничения на перемещение между муниципалитетами до 15 марта.

Также теперь в Литве разрешено не носить маски на улице, однако необходимо сохранять расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в закрытых местах оставили без изменений.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Кроме того, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

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