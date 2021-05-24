Литва почала розслідування про посадку літака Ryanair в Мінську

У Литві почали розслідування інциденту з вимушеною посадкою пасажирського літака компанії Ryanair в Мінську , який слідував до Вільнюса. Прокуратура відкрила кримінальну справу, а влада зробила заяви.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура Литви порушила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair до Вільнюса в Мінську. Відповідну заяву зробили в Генпрокуратурі країни в неділю.

У заяві йдеться, що розслідувані звинувачення включають "викрадення літака в терористичних цілях і поводження з людьми в порушення міжнародних договорів".

Також прем'єр-міністр Литви Інгріда Симоніте зробила кілька заяв про інцидент. Вона повідомила журналістам, що кількох людей, які прибули в літаку в Литву, попросили дати свідчення відразу після прибуття.

"Безпрецедентна ситуація вимагає дуже ретельного розслідування", - сказала вона, виступаючи в аеропорту після зустрічі з пасажирами перелітного літака.