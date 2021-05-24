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Литва почала розслідування про посадку літака Ryanair в Мінську

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Литва, Понеділок 24 травня 2021 07:42
Литва почала розслідування про посадку літака Ryanair в Мінську Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте (Twitter/raselle_gr)
Автор: Наталья Скороход

У Литві почали розслідування інциденту з вимушеною посадкою пасажирського літака компанії Ryanair в Мінську, який слідував до Вільнюса. Прокуратура відкрила кримінальну справу, а влада зробила заяви.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура Литви порушила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair до Вільнюса в Мінську. Відповідну заяву зробили в Генпрокуратурі країни в неділю.

У заяві йдеться, що розслідувані звинувачення включають "викрадення літака в терористичних цілях і поводження з людьми в порушення міжнародних договорів".

Також прем'єр-міністр Литви Інгріда Симоніте зробила кілька заяв про інцидент. Вона повідомила журналістам, що кількох людей, які прибули в літаку в Литву, попросили дати свідчення відразу після прибуття.

"Безпрецедентна ситуація вимагає дуже ретельного розслідування", - сказала вона, виступаючи в аеропорту після зустрічі з пасажирами перелітного літака.

Також соцмережі повідомляють, що Симоніте висловила співчуття людям, які прибули до Литви на лайнері.

Нагадаємо, літак компанії Ryanair здійснив вимушену посадку в Мінську. Спочатку білоруські диспетчери заявили, що на борту є вибуховий пристрій.

Також повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала лайнеру. Для цього залучили ВПС.

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