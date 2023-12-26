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Литва може відправити війська в Індо-Тихоокеанський регіон

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сейм Литви затвердив план міжнародних місій на 2024 рік у якому передбачається можливість відправлення литовських військовослужбовців до Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що таке рішення ухвалено тому, що стратегічні партнери країни приділяють цьому регіону дедалі більше уваги.

Зазначається, що сейм ще влітку затвердив стратегічні напрями в Індо-Тихоокеанському регіоні, якими передбачається "зміцнювати всебічну співпрацю Литви з вищезгаданим регіоном.

"Для реалізації цих цілей Державна рада оборони погодилася на участь Литви в союзницьких операціях у регіоні, відправленні туди до 10 солдатів та цивільних службовців системи національної оборони", - заявив Ландсбергіс.

Посилення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні

В кінці липня цього року стало відомо про те, що США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

Вже в серпні Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі. Головною метою навчань назвали зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Також США планують розгорнути ракети середньої дальності наземного базування в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році для посилення стримування Китаю.

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Литва