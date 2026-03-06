Литва може допомогти США у війні з Іраном: про що йдеться

Литва як надійний союзник по НАТО може розглянути можливість надання своєї території для підтримки операції США проти Ірану.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За словами литовського лідера, статус надійного і відповідального союзника по НАТО зобов'язує країну підтримувати партнерів у критичні моменти.

Допомога з логістикою

Науседа підкреслив, що через значну географічну відстань Литви від "гарячих точок" Близького Сходу йдеться не про пряму участь у бойових діях, а про логістичну підтримку.

"Ми розглянемо таку можливість. Найімовірніше, її не буде надано в будь-яких безпосередньо військових цілях, а в логістичних", - наголосив президент.

Військовий сценарій: літаки і бази

Раніше командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас висловився конкретніше. Він зазначив, що країна могла б надати свою територію для базування американських бомбардувальників і винищувачів, які беруть участь в операціях проти Ірану.

Втім, командувач уточнив, що це поки що "гіпотетичний сценарій", оскільки відповідні політичні рішення ще не ухвалено.