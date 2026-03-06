Литва може допомогти США у війні з Іраном: про що йдеться
Литва як надійний союзник по НАТО може розглянути можливість надання своєї території для підтримки операції США проти Ірану.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За словами литовського лідера, статус надійного і відповідального союзника по НАТО зобов'язує країну підтримувати партнерів у критичні моменти.
Допомога з логістикою
Науседа підкреслив, що через значну географічну відстань Литви від "гарячих точок" Близького Сходу йдеться не про пряму участь у бойових діях, а про логістичну підтримку.
"Ми розглянемо таку можливість. Найімовірніше, її не буде надано в будь-яких безпосередньо військових цілях, а в логістичних", - наголосив президент.
Військовий сценарій: літаки і бази
Раніше командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас висловився конкретніше. Він зазначив, що країна могла б надати свою територію для базування американських бомбардувальників і винищувачів, які беруть участь в операціях проти Ірану.
Втім, командувач уточнив, що це поки що "гіпотетичний сценарій", оскільки відповідні політичні рішення ще не ухвалено.
Участь країн Європи
Нагадаємо, раніше Іспанія та Італія ухвалили рішення про посилення військової присутності на Кіпрі. Це сталося після удару іранського безпілотника по британській базі на острові.
Для забезпечення протиповітряної оборони та підтримки евакуації цивільних Іспанія направляє фрегат "Крістобаль Колон", який діятиме спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" і грецьким флотом.
Паралельно Італія готує до розгортання в регіоні військово-морські сили і системи ППО для захисту від ракет і дронів.