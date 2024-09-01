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Литва мобілізувала 5,5 тисяч добровольців для захисту держави, - Polskie Radio

Фото: литовська армія (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Литва мобілізувала 5,5 тисяч цивільних осіб, які бажають захищати державу. У мирний час вони стануть сполучною ланкою між населенням та армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Найбільше добровольців зголосилося у Вільнюському регіоні. Мова йде про понад 2,5 тисячі осіб.

"Я хочу бути корисним", - сказав один із добровольців Томаш Божероцький, історик з Вільнюського університету, зазначивши, що прагнув здобути конкретні навички.

Загалом, всі 5,5 тисяч осіб зареєструвалися в комендатурах або спеціальних офісах комендантів. У вересні добровольці пройдуть відбір, а потім розпочнуть спеціалізовані тренінги. Перші заняття заплановані на жовтень.

Процес реєстрації спецпризначенців закінчився вчора, 31 серпня, опівночі.

Поняття комендатури в Литві

Комендатури - це ініціатива литовської влади з залучення цивільного населення до захисту країни.

За словами Божероцького, це не лише підготовка до партизанської війни у випадку можливої окупації, але й реєстрація та добровільна участь в іншій сфері суспільного життя.

"Це може бути логістика чи психологія. Не всі з нас створені для того, щоб бути солдатами", - зазначив історик.

Як пише видання, під час війни комендатури виконують завдання, такі як боротьба з диверсійними групами, захист об'єктів критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та контроль за процесом евакуації.

Нагадаємо, у серпні цього року Литва почала будівництво військової бази на кордоні з Росією. Очікується, що після завершення будівництва, до кінця 2027 року там будуть розміщені 4000 німецьких військових.

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Литва