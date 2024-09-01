Литва мобилизовала 5,5 тысячи добровольцев для защиты государства, - Polskie Radio

Литва мобилизовала 5,5 тысячи гражданских лиц, желающих защищать государство. В мирное время они станут связующим звеном между населением и армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Больше всего добровольцев вызвалось в Вильнюсском регионе. Речь идет о более 2,5 тысяч человек.
"Я хочу быть полезным", - сказал один из добровольцев Томаш Божероцкий, историк из Вильнюсского университета, отметив, что стремился приобрести конкретные навыки.
В общей сложности, все 5,5 тысячи человек зарегистрировались в комендатурах или специальных офисах комендантов. В сентябре добровольцы пройдут отбор, а затем приступят к специализированным тренингам. Первые занятия запланированы на октябрь.
Процесс регистрации спецназовцев закончился вчера, 31 августа, в полночь.
Комендатуры - это инициатива литовской власти по привлечению гражданского населения к защите страны.
По словам Божероцкого, это не только подготовка к партизанской войне в случае возможной оккупации, но и регистрация и добровольное участие в другой сфере общественной жизни.
"Это может быть логистика или психология. Не все из нас созданы для того чтобы быть солдатами", - отметил историк.
Как пишет издание, во время войны комендатуры выполняют задачи, такие как борьба с диверсионными группами, защита объектов критической инфраструктуры, установка блокпостов и контроль за процессом эвакуации.
Напомним, в августе этого года Литва начала строительство военной базы на границе с Россией. Ожидается, что после завершения строительства, к концу 2027 года там будут размещены 4000 немецких военных.
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