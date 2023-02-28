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Литва має намір домагатися включення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

Фото: Президент Литви Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Литва має намір домагатися внесення до чергових пакетів санкцій ЄС проти РФ держкорпорації "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, яку приводить LRT.

"Ми не заспокоїмося. Будуть і одинадцятий, і дванадцятий пакети. Ми порушуватимемо задля включення в санкції "Росатому" суспільний спокій у Євросоюзі, тому що за нас ніхто цього не зробить", - сказав він.

Президент виклав свою думку щодо причин відсутності "Росатому" в десятому пакеті санкцій.

"Це сталося через конкретні інтереси конкретних країн", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, що 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатому" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.

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