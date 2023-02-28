Литва має намір домагатися включення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

"Ми не заспокоїмося. Будуть і одинадцятий, і дванадцятий пакети. Ми порушуватимемо задля включення в санкції "Росатому" суспільний спокій у Євросоюзі, тому що за нас ніхто цього не зробить", - сказав він.

Президент виклав свою думку щодо причин відсутності "Росатому" в десятому пакеті санкцій.

"Це сталося через конкретні інтереси конкретних країн", - зазначив Науседа.