Литва має намір домагатися включення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС проти РФ
Литва має намір домагатися внесення до чергових пакетів санкцій ЄС проти РФ держкорпорації "Росатом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, яку приводить LRT.
"Ми не заспокоїмося. Будуть і одинадцятий, і дванадцятий пакети. Ми порушуватимемо задля включення в санкції "Росатому" суспільний спокій у Євросоюзі, тому що за нас ніхто цього не зробить", - сказав він.
Президент виклав свою думку щодо причин відсутності "Росатому" в десятому пакеті санкцій.
"Це сталося через конкретні інтереси конкретних країн", - зазначив Науседа.
Нагадаємо, що 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатому" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.
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