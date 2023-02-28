Литва намерена добиваться включения "Росатома" в новый пакет санкций ЕС против РФ
Литва намерена добиваться внесения в очередные пакеты санкций ЕС против РФ госкорпорации "Росатом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи, которое приводит LRT.
"Мы не успокоимся. Будут и одиннадцатый, и двенадцатый пакеты. Мы будем нарушать ради включения в санкции "Росатома" общественное спокойствие в Евросоюзе, потому что за нас никто этого не сделает", - сказал он.
Президент изложил свое мнение по поводу причин отсутствия "Росатома" в десятом пакете санкций.
"Это произошло из-за конкретных интересов конкретных стран", - отметил Науседа.
Напомним, что 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.
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