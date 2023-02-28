Литва намерена добиваться включения "Росатома" в новый пакет санкций ЕС против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи, которое приводит LRT.

"Мы не успокоимся. Будут и одиннадцатый, и двенадцатый пакеты. Мы будем нарушать ради включения в санкции "Росатома" общественное спокойствие в Евросоюзе, потому что за нас никто этого не сделает", - сказал он.

Президент изложил свое мнение по поводу причин отсутствия "Росатома" в десятом пакете санкций.

"Это произошло из-за конкретных интересов конкретных стран", - отметил Науседа.