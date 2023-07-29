Литва має намір купити танки Leopard

У Міноборони кажуть, що це дає країні можливість отримати інформацію та обговорити конкретику, яка знадобиться у разі, якщо Вільнюс вирішить законтрактувати "Леопарди".

"Заява про наміри не є юридичним зобов’язанням, але міністерство оборони Німеччини покладатиметься на наміри сторін при визначенні загального попиту на нові танки в переговорах з виробниками", – заявили у відомстві.

На початку тижня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів, що вони обирали між кількома виробниками, однак зупинилася на німецькій моделі, оскільки вона "найкраще відповідає експлуатаційним вимогам країни".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення щодо конкретної моделі "Леопардів" ще не прийнято.

У Литві можуть ремонтувати танки Leopard для України

Повідомляється, що через суперечку щодо ремонту основних бойових танків Leopard 2 в Польщі, Федеральне міністерство оборони Німеччини змінює свої попередні плани. Ймовірно, їх ремонтуватимуть у Литві.