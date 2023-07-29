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Литва намерена купить танки Leopard

Фото: танки Leopard 2 намерена купить Литва (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управление материально-технического обеспечения Литвы направило Министерству обороны Германии письмо о намерениях приобрести танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В Минобороны говорят, что это позволяет стране получить информацию и обсудить конкретику, которая понадобится в случае, если Вильнюс решит законтрактовать "Леопарды".

"Заявление о намерениях не является юридическим обязательством, но министерство обороны Германии будет возлагаться на намерения сторон при определении всеобщего спроса на новые танки в переговорах с производителями", - заявили в ведомстве.

В начале недели министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал, что они выбирали между несколькими производителями, однако остановилась на немецкой модели, поскольку она "наилучшим образом соответствует эксплуатационным требованиям страны".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение по конкретной модели "Леопардов" еще не принято.

В Литве могут ремонтировать танки Leopard для Украины

Сообщается, что из-за спора по ремонту основных боевых танков Leopard 2 в Польше, Федеральное министерство обороны Германии меняет свои предварительные планы. Вероятно, их будут ремонтировать в Литве.

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ЛитваТанк Leopard