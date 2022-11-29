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Литва - колегам по НАТО напередодні саміту: зберігайте спокій і дайте Україні танки

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Литви перед сьогоднішнім самітом Альянсу в Бухаресті звернулися до колег. Там закликали "зберігати спокій та надати Україні танки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - написав він.

Саміт НАТО в Бухаресті

Нагадаємо, сьогодні в румунському Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО. На якому зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу.

Зазначимо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, він чекає від саміту ухвалення рішень щодо нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україні на тлі постійних атак Росії.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що під час зустрічі в Бухаресті країни-члени НАТО розглянуть питання щодо надання нової військової допомоги для Збройних сил України, а також підтримки у сфері енергетики.

При цьому раніше повідомлялося, що країни НАТО цього тижня оголосять про довгострокову підтримку України.

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