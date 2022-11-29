Литва - коллегам по НАТО накануне саммита: сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", - написал он.

Саммит НАТО в Бухаресте

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Североатлантического союза.

Отметим, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он ожидает от саммита принятия решений по наращиванию поставок систем противовоздушной обороны в Украине на фоне постоянных атак России.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что во время встречи в Бухаресте страны-члены НАТО рассмотрят вопрос предоставления новой военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также поддержки в сфере энергетики.

При этом ранее сообщалось, что страны НАТО на этой неделе объявят о долгосрочной поддержке Украины.

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