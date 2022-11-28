Зброя та енергетика. Кулеба анонсував більше рішень для України з боку НАТО

Країни-члени НАТО розглянуть питання надання нової військової допомоги для Збройних сил України, а також підтримки у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

Так, цього тижня Кулеба буде присутнім на засідання глав МЗС країн НАТО у Бухаресті.

"Зустріч у НАТО буде вперше присвячена питанню оборони, а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України та енергетики", - сказав Кулеба.

За його словами, можна чекати "більше рішень" з боку союзників і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив росіянам.

"Буде багато результатів. Хоча і кінець року, але ніхто не розслабляється, усі заточені тільки на одне - на перемогу", - додав він.