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Зброя та енергетика. Кулеба анонсував більше рішень для України з боку НАТО

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Понеділок 28 листопада 2022 15:44
Зброя та енергетика. Кулеба анонсував більше рішень для України з боку НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО розглянуть питання надання нової військової допомоги для Збройних сил України, а також підтримки у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Так, цього тижня Кулеба буде присутнім на засідання глав МЗС країн НАТО у Бухаресті.

"Зустріч у НАТО буде вперше присвячена питанню оборони, а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України та енергетики", - сказав Кулеба.

За його словами, можна чекати "більше рішень" з боку союзників і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив росіянам.

"Буде багато результатів. Хоча і кінець року, але ніхто не розслабляється, усі заточені тільки на одне - на перемогу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО цього тижня оголосять про довгострокову підтримку України.

При цьому за даними NYT, більшість країн Альянсу вже вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні.

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НАТО Дмитро Кулеба
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