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Литва исключила переговоры с Лукашенко: у границы находятся две тысячи нелегалов

Автор: Артур Родивилов

Литва не видит возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса. Минск перебросил к границе две тысячи нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте в эфире LRT.

По словам главы МВД, в Вильнюсе не исключают самые разные варианты развития событий.

"Мы готовы к любым сценариям, которые могут произойти, зная непредсказуемость Александра Лукашенко. Все инстанции и структуры находятся в максимальной готовности", - сказала Билотайте.

Она считает, что вина за миграционный кризис лежит на Александре Лукашенко.

"Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками. Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса - это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю", - отметила глава МВД.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых не признали в ЕС, США и ряде стран.

Отметим, США и ЕС готовят новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

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Миграционный кризис