Литва исключила переговоры с Лукашенко: у границы находятся две тысячи нелегалов

По словам главы МВД, в Вильнюсе не исключают самые разные варианты развития событий.

"Мы готовы к любым сценариям, которые могут произойти, зная непредсказуемость Александра Лукашенко. Все инстанции и структуры находятся в максимальной готовности", - сказала Билотайте.

Она считает, что вина за миграционный кризис лежит на Александре Лукашенко.

"Не представляю себе, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками. Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса - это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю", - отметила глава МВД.