Литва хочет отгородиться от Беларуси забором

По словам министра, по этому вопросу проводят исследование, а такой забор может стоить 15 млн евро.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн", - сказала министр.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала, что в ходе исследования рассматривают разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. По словам Билотайте, из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Лауринайтите-Григене заметила, что сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому забор могут установить на участке 508 км.

"Если учесть рост цен на стройматериалы, то стоимость забора может быть еще выше", - сказала Лауринайтите-Григене. "Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д.", - добавила она.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.