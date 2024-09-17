Литва хоче запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки

Таким чином міністерство відреагувало на законопроект, який у квітні зареєстрували голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс та міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

Їхній документ пропонував не лише заборонити поширення та демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а й її ввезення чи транзит через країну.

Тим часом міністерство у своєму проекті ухвали підтримало ці зміни, але також додало про необхідність адміністративної відповідальності для тих, хто зберігає відповідну символіку з метою її поширення.

Оскільки мова йде, зокрема, про перевезення цієї символіки, Міністерство культури Литви пропонує наділити литовських митників повноваженнями для порушення справ про адміністративні правопорушення, проведення розслідувань та складання протоколів. Нині цим займається поліція та Служба охорони держкордону.

Зазначається, що проект постанови має схвалити уряд. Після цього документ повернуть до парламенту для подальшого розгляду.

Видання LRT додало, що у Литві вже існує заборона на публічне демонстрування та розповсюдження нацистської та радянської символіки, а також зображень лідерів цих режимів. Для фізосіб штрафи становлять від 300 до 700 євро, а для керівників юридичних осіб - від 600 до 1200 євро.