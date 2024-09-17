UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва хоче запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки

Фото: радянська символіка у Москві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Литва має намір відмовитися від минулого. Зокрема, Міністерство культури пропонує запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки з метою її розповсюдження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Таким чином міністерство відреагувало на законопроект, який у квітні зареєстрували голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс та міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

Їхній документ пропонував не лише заборонити поширення та демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а й її ввезення чи транзит через країну.

Тим часом міністерство у своєму проекті ухвали підтримало ці зміни, але також додало про необхідність адміністративної відповідальності для тих, хто зберігає відповідну символіку з метою її поширення.

Оскільки мова йде, зокрема, про перевезення цієї символіки, Міністерство культури Литви пропонує наділити литовських митників повноваженнями для порушення справ про адміністративні правопорушення, проведення розслідувань та складання протоколів. Нині цим займається поліція та Служба охорони держкордону.

Зазначається, що проект постанови має схвалити уряд. Після цього документ повернуть до парламенту для подальшого розгляду.

Видання LRT додало, що у Литві вже існує заборона на публічне демонстрування та розповсюдження нацистської та радянської символіки, а також зображень лідерів цих режимів. Для фізосіб штрафи становлять від 300 до 700 євро, а для керівників юридичних осіб - від 600 до 1200 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваШтрафи