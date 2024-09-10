ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дві литовські компанії оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Вівторок 10 вересня 2024 14:02
UA EN RU
Дві литовські компанії оштрафували за порушення санкцій проти Росії Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литовські митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій проти Росії. Кожна з фірм, зареєстрованих у Литві, отримала штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням напрес-службу митного департаменту Литви.

За даними департаменту, компанії надавали послуги тимчасового зберігання, митного оформлення та митного представництва для товарів, вироблених російськими підприємствами, що перебувають під санкціями.

Серед заборонених товарів, що поставлялися з Росії, були технічне вугілля та ізопреновий каучук.

Санкції ЄС проти Росії

Країни Європейського Союзу вже ухвалили 14 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Торгові обмеження також поширилися на Білорусь, щоб запобігти обходу санкцій з боку російського режиму.

Раніше литовські митники зафіксували порушення санкцій однієї із компаній, що спеціалізуються на експорті автомобілів. Цю зареєстровану в Литві фірму було оштрафовано на 13,6 мільйона євро.

Крім того, у Литві розпочато масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій та контрабанду товарів до Росії. Під підозрою перебувають сім фізичних осіб та чотири компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
На одного військового потрібно 1,2 млн гривень. Шмигаль розповів про бюджет-2025
На одного військового потрібно 1,2 млн гривень. Шмигаль розповів про бюджет-2025
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ