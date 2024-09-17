Литва хочет ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики

Таким образом министерство отреагировало на законопроект, который в апреле зарегистрировали председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис и министр обороны Лауринас Кащюнас.

Их документ предлагал не только запретить распространение и демонстрацию нацисткой и советской символики на территории Литвы, но и ее ввоз или транзит через страну.

Тем временем министерство в своем проекте постановления поддержало данные изменения, но также добавило о необходимости административной ответственности для тех, кто хранит соответствующую символику с целью ее распространения.

Поскольку речь идет в том числе о перевозке данной символики, Министерство культуры Литвы предлагает наделить литовских таможенников полномочиями для возбуждения дел об административных правонарушениях, проведения расследований и составления протоколов. В настоящее время этим занимается полиция и Служба охраны госграницы.

Отмечается, что проект постановления должен быть одобрен правительством. После этого документ вернут в парламент для дальнейшего рассмотрения.

Издание LRT добавило, что в Литве уже существует запрет на публичное демонстрирование и распространение нацистской и советской символики, а также изображений лидеров этих режимов. Для физлиц штрафы составляют от 300 до 700 евро, а для руководителей юридических лиц - от 600 до 1200 евро.