Литва хоче заборонити росіянам подаватися на громадянство та купувати нерухомість

Сейм Литви у першому читанні ухвалив законопроект, який забороняє громадянам РФ та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість.

На думку авторів закону, цей обмежувальний захід не пропонує скасувати можливість набуття громадянства Литовської Республіки, а лише тимчасово призупинити прийом заяв та прийняття рішень про прийняття до громадянства. Законопроект підтримали 113 депутатів, ніхто не проголосував проти.

Якщо законопроект ухвалять, у візових службах Литви за кордоном перестануть приймати заяви від громадян РФ та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС Литви. Крім обмежень на подання заяв на громадянство, поправки забороняють фізособам з Росії та створеним ними юрособам купувати нерухомість у Литві.