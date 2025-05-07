Литва хоче виготовляти морські дрони: половину віддадуть Україні

Морські дрони Magura

Нагадаємо, що Magura - це морські безпілотні платформи української розробки, застосування яких розпочалося вже під час повномасштабної війни. Їх використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони.

Magura "полюють" на російські кораблі та інші об'єкти ворога у Чорному морі.

Нещодавно воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі. Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Пізніше у мережі показали перше фото морських дронів Magura V7 з системою AIM-9 Sidewinders.

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