Литва хочет производить морские дроны: половину отдадут Украине

Литва рассматривает возможность изготовления украинских морских дронов. Их могут производить по схеме "1+1", то есть один - Литве, один - Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Довиле Шакалиене в комментарии "Милитарному".
Она отметила, что Минобороны Литвы заинтересовалось ударными надводными дронами, ракетными дронами и другим вооружением украинского производства.
"Magura, как по мне, - это отличное военное изделие", - сказал Шакалиене.
В Литве рассматривают возможность производства оружия украинской разработки по принципу "1+1". Таким образом Украина получит половину вооружения.
"То есть мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе", - пояснила министр.
Ранее Литва выделила 20 млн евро на финансирование проектов украинской оборонной промышленности. По мнению Шакалиене, сотрудничество в сфере ракетных дронов, морских беспилотников и других технологий может быть перспективным.
Напомним, что Magura - это морские беспилотные платформы украинской разработки, применение которых началось уже во время полномасштабной войны. Их используют воины Главного управления разведки Минобороны.
Magura "охотятся" на российские корабли и другие объекты врага в Черном море.
Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.
Позже в сети показали первое фото морских дронов Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders.
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