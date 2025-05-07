Литва хочет производить морские дроны: половину отдадут Украине

Морские дроны Magura

Напомним, что Magura - это морские беспилотные платформы украинской разработки, применение которых началось уже во время полномасштабной войны. Их используют воины Главного управления разведки Минобороны.

Magura "охотятся" на российские корабли и другие объекты врага в Черном море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Позже в сети показали первое фото морских дронов Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders.

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