Литва хоче відмовитись від транспортування вантажів з РФ та Білорусі, але є нюанс

"Для повної відмови від перевезення через Литву залізницею російських та білоруських вантажів нам необхідна підтримка широкої групи країн, насамперед країн Балтії, а також підтримка на рівні Євросоюзу", - сказав міністр.

Це пов'язано з тим, що за відмову Литви від транспортування таких вантажів вони можуть бути прийняті залізницями сусідніх країн.

"Такі перевезення замість нас можуть здійснювати залізниці інших країн, тому, ухвалюючи рішення, необхідно передбачати всі його наслідки", - додав Скуодіс.

Міністр розповів, що "Летувос гележинкеляй" з метою недопущення обходу західних санкцій проти Росії та Білорусі останнім часом суттєво посилила контроль. Наразі триває не одне досудове розслідування і було затримано понад два десятки вагонів через обхід санкцій.