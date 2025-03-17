Литва хоче посилити правила проживання для росіян і білорусів

У Литві депутати від опозиційної партії запропонували анулювати посвідку на проживання для громадян Росії та Білорусі, які регулярно відвідують свої країни. Ініціатива спрямована на посилення контролю за іноземцями в умовах безпекових загроз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Литовські депутати пропонують додати це положення до закону, що запроваджує обмеження для громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною Росії проти України.
Вони зареєстрували пропозицію, яка передбачає призупинення видачі посвідки на проживання для білоруських громадян, як і для росіян, якщо в них немає чинної візи.
Наявні дозволи мають бути анульовані для громадян Росії або Білорусі, які здійснювали поїздки в Росію або Білорусь більше одного разу протягом трьох місяців. Однак виняток матимуть перевізники, водії вантажівок, ті, хто прямує транзитом через ці країни, або ті, хто здійснює поїздку з незалежних від них причин.
"Переважна більшість білорусів, які мають тимчасову посвідку на проживання в Литві, повертаються до Білорусі більш-менш регулярно. Серед них є й ті, хто має дозвіл на тимчасове проживання, виданий з гуманітарних міркувань. У грудні 2023 року було зафіксовано 38 тисяч таких випадків", – пояснили депутати свою пропозицію.
Раніше ми писали про те, що у 2023 році Литва заявила про намір побудувати на кордоні з Білоруссю і РФ додаткове загородження протяжністю на сотні кілометрів.
А вже минулого року у литовському Департаменті державної безпеки заявили, що різке збільшення потоку іммігрантів із Білорусі до Литви створює додаткові загрози та ризики для нацбезпеки країни.
Також парламент країни заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.
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