Литва готовится возобновить авиасообщение в середине мая

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Полеты не будут осуществлять в страны, где есть очаги массового распространения коронавируса

Сегодня, 29 апреля, правительство Литвы будет обсуждать вопрос возобновления авиасообщения в 10-15 числах текущего месяца, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страна может возобновить авиасообщение в середине мая.

"Трудно предположить (точную дату), но мы можем ориентироваться на 10-15 мая", - сказал Сквернялис.

Также он добавил, что направлений будет немного и полеты не будут осуществлять в страны, где есть очаги массового распространения коронавирус, или где нет режима карантина. Кроме того, премьер-министр отметил, что в Литве правительство может отменить карантин, однако определенные ограничения будут оставаться в силе.

Напомним, с нынешнего дня в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина из-за коронавируса - при соблюдении четких требований открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европейским союзом будет зависеть от Европы.